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11.05.17 / 13:00 Новости / Россия и мир / Экономика

«ВТБ24» планирует начать выпуск ипотечных облигаций для населения

Об объеме выпуска руководство пока не говорит

ВТБ24«ВТБ24» намерен выпускать ипотечные облигации для населения. Об этом глава кредитной организации Михаил Задорнов сообщил в четверг.

«Мы тестируем сейчас спрос на ОФЗ для населения», — сказал Задорнов. Он пояснил, что это поможет определить объем выпуска ипотечных облигаций.

По словам главы «ВТБ24», «свой выпуск» банк запланировал на осень. Он уточнил, что такое решение руководства не связано с секьюритизацией ипотеки в рамках программы АИЖК.

Напомним, «ВТБ24» является агентом Минфина по размещению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ). На таких же условиях сотрудничает с министерством Сбербанк.

ОФЗ поступили в продажу 26 апреля. В отделениях банков были размещены бумаги общим объемом 15 млрд рублей.

 

По материалам: interfax.ru
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