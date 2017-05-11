«ВТБ24» планирует начать выпуск ипотечных облигаций для населения Об объеме выпуска руководство пока не говорит

«ВТБ24» намерен выпускать ипотечные облигации для населения. Об этом глава кредитной организации Михаил Задорнов сообщил в четверг.

«Мы тестируем сейчас спрос на ОФЗ для населения», — сказал Задорнов. Он пояснил, что это поможет определить объем выпуска ипотечных облигаций.

По словам главы «ВТБ24», «свой выпуск» банк запланировал на осень. Он уточнил, что такое решение руководства не связано с секьюритизацией ипотеки в рамках программы АИЖК.

Напомним, «ВТБ24» является агентом Минфина по размещению облигаций федерального займа для населения (ОФЗ). На таких же условиях сотрудничает с министерством Сбербанк.

ОФЗ поступили в продажу 26 апреля. В отделениях банков были размещены бумаги общим объемом 15 млрд рублей.