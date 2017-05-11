Чистая прибыль «ВТБ24» в I квартале составила 12,9 млрд рублей Это в четыре раза больше прошлогоднего результата

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль «ВТБ24» составила 12,9 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Показатель вырос в четыре раза по сравнению с результатом января-марта 2016 года. Общий объем кредитного портфеля физических лиц банка вырос на 1,4% до 1,7 трлн рублей. Рыночная доля «ВТБ24» выросла до 15,74%.

Напомним, «ВТБ24» — «дочка» ВТБ, которая специализируется на работе с частными клиентами. Ранее стало известно о планах «ВТБ 24» присоединиться к ВТБ в начале 2018 года. В банках уже создана комиссия по присоединению. Объединенный банк получит название ВТБ.