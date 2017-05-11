В результате взрыва в кафе в Махачкале пострадали два человека Их доставили в больницу

В результате взрыва в кафе в Махачкале пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг.



«В результате взрыва самодельной гранаты в кафе «Золотая турка» в Махачкале пострадали двое мужчин. Они доставлены во вторую городскую больницу, их жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Ранее МВД сообщили о том, что неизвестный бросил гранату рядом с кафе. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Полиция разыскивает подозреваемого.