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11.05.17 / 18:24 Новости / Россия и мир

В результате взрыва в кафе в Махачкале пострадали два человека

Их доставили в больницу

Пожар-600x400В результате взрыва в кафе в Махачкале пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг.

«В результате взрыва самодельной гранаты в кафе «Золотая турка» в Махачкале пострадали двое мужчин. Они доставлены во вторую городскую больницу, их жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Ранее МВД сообщили о том, что неизвестный бросил гранату рядом с кафе.  По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Полиция разыскивает подозреваемого.

По материалам: ria.ru
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