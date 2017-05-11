Сборная России по хоккею одержала победу над сборной Дании в матче ЧМ Со счетом 3:0

Сборная Россия победила сборную Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч прошел в четверг.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Первую шайбу на 36 минуте забросил Богдан Киселевич. Почти сразу же после этого Сергей Плотников увеличил разрыв. На 37-й минуте последнюю шайбу в ворота сборной Чехии забил Никита Гусев.

Сборная России набрала 11 очков и находится и возглавила группу А. Следующий матч с участие российской сборной пройдет 13 мая. Хоккеисты из России встретятся со спортсменами из Словакии.