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11.05.17 / 19:37 Новости / Россия и мир

Сборная России по хоккею одержала победу над сборной Дании в матче ЧМ

Со счетом 3:0

хоккейСборная Россия победила сборную Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч прошел в четверг.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Первую шайбу  на 36 минуте забросил Богдан Киселевич. Почти сразу же после этого Сергей Плотников увеличил разрыв. На 37-й минуте последнюю шайбу в ворота сборной Чехии забил Никита Гусев.

Сборная России набрала 11 очков и находится и возглавила группу А. Следующий матч с участие российской сборной пройдет 13 мая. Хоккеисты из России встретятся со спортсменами из Словакии.

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