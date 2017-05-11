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11.05.17 / 06:55 Новости / Россия и мир / Экономика

Япония увеличила профицит платежного баланса на 13% за прошлый финансовый год

Актив платежного баланса страны достиг $177 млрд

Япония платежный баланс

Коллаж АБН

Япония свела платежный баланс в прошлом финансовом году с профицитом в 13%. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов государства.

Актив платежного баланса страны достиг $177 млрд по сравнению с прошлогодними $154 млрд. Баланс внешней торговли Япония свела с активом в $50,6 млрд, в основном за счет дешевой нефти. Отметим, в стране профицит платежного баланса увеличивается третий год кряду.

Главными товарами японского импорта являются нефть, природный газ, морепродукты. Ключевые статьи экспорта – автомобили, товары химической и машиностроительной промышленности. Товарооборот между Россией и Японией в 2016 году составил около $10 млрд. Это почти на 40% меньше, чем за год до этого.

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