В Москве задержан очередной подозреваемый в причастности к теракту в петербургском метро Проверяется его причастность к обороту взрывчатых веществ

ФСБ задержала в Москве выходца из Средней Азии, подозреваемого в связях с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Петербурга. Об этом сообщили в четверг Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении говорится, что сотрудниками спецслужбы был «осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик М. Б. Эрматова». Его подозревают в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ и связях с Акбаржоном Джалиловым, террористом-смертником.

Напомним, 3 апреля Джалилов устроил теракт в метро Петербурга. Он взорвал бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек и террорист.