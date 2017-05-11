Асад: Зоны деэскалации в Сирии дают шанс боевикам сложить оружие В обмен на амнистию

Президент Сирии Башар Асад полагает, что созданные в Сирии так называемые «зоны безопасности» позволяют террористам сдаться. Об этом он заявил в четверг.

По словам главы государства, это возможность для террористов примириться с правительством, как это было в других районах, в обмен на амнистию. Однако он отметил, что для каких-либо видимых результатов необходимо время.

Ранее Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании «зон безопасности» в Сирии. Согласно документу, в стране предполагается формирование безопасных территорий для исключения прямого военного столкновения. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура сообщил, что организация одобряет эту инициативу. Он добавил, что она, вероятно, поможет прийти к соглашению на ожидаемой встрече в Женеве 16 мая. В начале этой недели Россия внесла проект резолюции в поддержку зон деэскалации в Сирии в Совбез ООН.