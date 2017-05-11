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11.05.17 / 17:38 Новости / Россия и мир

Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в прокат 1 июня

После премьера на Международном кинофестивале в Канне.

Андрей Звягинцев, фото с сайта spletnik.ruНовый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выйдет в прокат в России 1 июня. Об этом сообщили в Sony Pictures Releasing Russia в четверг.

Мировая премьера картины состоится 18 мая в рамках 70-го Международного кинофестиваля в Канне. «Нелюбовь» вошел в конкурсную программу фестиваля. Возрастное ограничение картины 18+.

«Нелюбовь» — пятый полнометражный фильм Андрея Звягинцева. Предыдущая картина режиссера — «Левиафан, вышедший в 2014 году, — была номинирована на премию «Оскар». Кроме того, «Левиафан» получила приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.

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