Новый фильм Андрея Звягинцева выйдет в прокат 1 июня После премьера на Международном кинофестивале в Канне.

Новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выйдет в прокат в России 1 июня. Об этом сообщили в Sony Pictures Releasing Russia в четверг.

Мировая премьера картины состоится 18 мая в рамках 70-го Международного кинофестиваля в Канне. «Нелюбовь» вошел в конкурсную программу фестиваля. Возрастное ограничение картины 18+.

«Нелюбовь» — пятый полнометражный фильм Андрея Звягинцева. Предыдущая картина режиссера — «Левиафан, вышедший в 2014 году, — была номинирована на премию «Оскар». Кроме того, «Левиафан» получила приза за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.