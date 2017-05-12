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12.05.17 / 15:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Франческо Ачерби может заменить Ломбертса в «Зените» — Источник

Переход итальянца оценивают в 11 млн евро

Ачерби ЛомбертсЗащитник итальянского клуба «Сассуоло», 28-летний Франческо Ачерби, может заменить Николаса Ломбертса в «Зените» этим летом. Об этом АБН рассказал в пятницу источник, знакомый с ситуацией в петербургской команде.

По его информации, представители «Зенита» ведут переговоры с несколькими тренерами и футболистами итальянской команды. Петербургская команда ищет усиление в линию защиты и полузащиты, так как в ближайшее трансферное окно клуб покинет ряд футболистов. Потенциальный переход итальянца может стоить руководству сине-бело-голубых порядка 11 млн евро, сообщил источник.

Отметим, до «Сассуоло» Ачерби выступал за «Павию», «Реджину», «Кьево» и «Милан». Защитника вызывали на чемпионат мира в Бразилии в 2014 году, но из-за большой конкуренции в обороне футболиста на поле так и не вышел. За итальянцев игрок дебютировал в марте 2016 года – в матче против сборной Германии. Немецкие аналитики портала transfermarkt.de оценивают Ачерби в 10 млн евро.

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