Астронавты NASA приступили к выходу в открытый космос Ранее операцию отложили из-за неполадок со скафандром

Астронавты NASA начали выход в открытый космос. Агентство ведет трансляцию в пятницу на официальном сайте.

Начать операцию планировалось ранее, однако у одного из космонавтов возникли проблемы с системой охлаждения скафандра. Операция продлится примерно 6,5 часов.

Целью миссии является замена контейнера с аппаратурой на поверхности МКС. В выходе в открытый космос участвуют космонавты Пегги Уитсон и Джек Фишер. Аппаратуру на станцию доставил грузовой корабль Cygnus, который пристыковался к МКС в конце апреля. Корабль доставил астронавтам около 3,5 тонн груза.