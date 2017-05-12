Все новости

12.05.17 / 16:57 Новости / Россия и мир

Астронавты NASA приступили к выходу в открытый космос

Ранее операцию отложили из-за неполадок со скафандром

Астронавты NASAАстронавты NASA начали выход в открытый космос. Агентство ведет трансляцию в пятницу на официальном сайте.

Начать операцию планировалось ранее, однако у одного из космонавтов возникли проблемы с системой охлаждения скафандра. Операция продлится примерно 6,5 часов.

Целью миссии является замена контейнера с аппаратурой на поверхности МКС. В выходе в открытый космос участвуют космонавты Пегги Уитсон и Джек Фишер. Аппаратуру на станцию доставил грузовой корабль Cygnus, который пристыковался к МКС в конце апреля. Корабль доставил астронавтам около 3,5 тонн груза.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,116 seconds.