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12.05.17 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

На Крестовском острове могут запретить движение автомобилей во время матчей Кубка Конфедераций

Для удобства футболистов и болельщиков

Автомобили Кубок конфедераций

Коллаж АБН

На Крестовском острове в Петербурге могут полностью запретить движение автомобилей во время матчей Кубка Конфедераций. Об этом АБН в пятницу сообщили в Смольном.

Как отметили в правительстве города, к такому решению пришли по итогам тестовых матчей на «Санкт-Петербург Арене». «Это будет сделано для удобства команд, добирающихся до стадиона на автобусах. Их движению мешают легковые автомобили. К нам обратились представители «Зенита» с жалобой на пробки возле стадиона», — рассказали в Смольном.

Напомним, ранее в правительстве Петербурга попросили владельцев транспортных средств не ездить по дорогам Крестовского острова во время тестовых матчей нового стадиона. Частные автомобили, по словам директора центра транспортного планирования Петербурга Рубена Тертеряна, мешают организации движения. По его словам, владельцам автомобилей следует оставлять машины на Приморской стороне и продвигаться по острову пешком.

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