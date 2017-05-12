В Петербурге ректора университета Бонч-Бруевича отправили под домашний арест Почти на два месяца

Ректора петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского отправили под домашний арест. Об этом в пятницу рассказали в городском суде Петербурга.

Срок ареста — 1 месяц и 22 дня. Дело Бачевского слушали в Невском районном суде.

Напомним, накануне в университете Бонч-Бруевича прошли обыски. После этого ФСБ отчиталась о задержании одного из сотрудников. Им оказался ректор вуза Сергей Бачевский. Его подозревают в превышении полномочий.