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12.05.17 / 16:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге ректора университета Бонч-Бруевича отправили под домашний арест

Почти на два месяца

Бачевский

Фото pkb-rio.com

Ректора петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского отправили под домашний арест. Об этом в пятницу рассказали в городском суде Петербурга.

Срок ареста — 1 месяц и 22 дня. Дело Бачевского слушали в Невском районном суде.

Напомним, накануне в университете Бонч-Бруевича прошли обыски. После этого ФСБ отчиталась о задержании одного из сотрудников. Им оказался ректор вуза Сергей Бачевский. Его подозревают в превышении полномочий.

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