СМИ: Над Черным морем летает тяжелый беспилотник США Происходит такое регулярно

Над Черным морем летает тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk воздушного флота США. Его заметили в пятницу.

О беспилотнике ТАССу рассказал военно-дипломатический источник. Полет самолета засекли российские средства контроля. При этом источник оговорил, что американские беспилотники летают над акваторией Черного моря регулярно.

Напомним, в День Победы истребитель ВКС России Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный самолет P8A Poseidon. После приближения Су-30 американский самолет развернулся и улетел.

На борту Global Hawk устанавливают камеру высокого разрешения, инфракрасный сенсор, а также радар. Общий вес беспилотника – 15 т.