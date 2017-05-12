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12.05.17 / 14:56 Новости / Россия и мир

СМИ: Над Черным морем летает тяжелый беспилотник США

Происходит такое регулярно

Беспилотник СШАНад Черным морем летает тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk воздушного флота США. Его заметили в пятницу.

О беспилотнике ТАССу рассказал военно-дипломатический источник. Полет самолета засекли российские средства контроля. При этом источник оговорил, что американские беспилотники летают над акваторией Черного моря регулярно.

Напомним, в День Победы истребитель ВКС России Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный самолет P8A Poseidon. После приближения Су-30 американский самолет развернулся и улетел.

На борту Global Hawk устанавливают камеру высокого разрешения, инфракрасный сенсор, а также радар. Общий вес беспилотника – 15 т.

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