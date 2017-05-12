СМИ: Над Черным морем летает тяжелый беспилотник США

Над Черным морем летает тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk воздушного флота США. Его заметили в пятницу.
О беспилотнике ТАССу рассказал военно-дипломатический источник. Полет самолета засекли российские средства контроля. При этом источник оговорил, что американские беспилотники летают над акваторией Черного моря регулярно.
Напомним, в День Победы истребитель ВКС России Су-30 перехватил над Черным морем разведывательный самолет P8A Poseidon. После приближения Су-30 американский самолет развернулся и улетел.
На борту Global Hawk устанавливают камеру высокого разрешения, инфракрасный сенсор, а также радар. Общий вес беспилотника – 15 т.
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