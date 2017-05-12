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12.05.17 / 16:03 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Биржевой евро вырос на 30 копеек

Доллар растет на 7 копеек

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаБиржевой курс евро вырос во время торгов на Московской бирже более чем на 35 копеек. В пятницу по фиксингу на 15:44 по московскому времени евро стоит 62,33 рубля с ростом на 37 копеек.

Доллар также торгуется в зеленой зоне. Он набирает дополнительные 7 копеек. Американская валюта торгуется у отметки 57,12 рубля.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что рубль отступает в парах с иностранными валютами, а цены на нефть ушли в минус. Рубль остается переоцененным, но рынок начнет сглаживать это только после окончания ожиданий от нефти, считает Бодрова.

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