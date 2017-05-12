Биржевой евро вырос на 30 копеек Доллар растет на 7 копеек

Биржевой курс евро вырос во время торгов на Московской бирже более чем на 35 копеек. В пятницу по фиксингу на 15:44 по московскому времени евро стоит 62,33 рубля с ростом на 37 копеек.

Доллар также торгуется в зеленой зоне. Он набирает дополнительные 7 копеек. Американская валюта торгуется у отметки 57,12 рубля.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что рубль отступает в парах с иностранными валютами, а цены на нефть ушли в минус. Рубль остается переоцененным, но рынок начнет сглаживать это только после окончания ожиданий от нефти, считает Бодрова.