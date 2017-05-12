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12.05.17 / 04:55 Новости / Общество / Россия и мир

Бразилия сняла режим ЧП из-за вируса Зика

Число заболеваний снизилось на 95% год к году

вирус зика болезнь moskovskaya-medicina.ruВласти Бразилии приняли решение о прекращении действия режима чрезвычайного санитарного положения, введенного в стране из-за вируса Зика. Об этом накануне сообщает телеканал Тelesur.

Правительство объяснило свой шаг тем, что число заболеваний лихорадкой уменьшилось до 7,9 тыс. случаев возможного заражения за первый квартал 2017 года. Согласно официальным данным, это на 95,4% ниже, чем за этот же период прошлого года (в 2016 году около 170 тыс. жителей).

Добавим, с момента введения в Бразилии режима ЧП в 2015 году было зарегистрировано порядка 2,2 тыс. случаев микроцефалии у новорожденных, при этом 260 младенцев не выжили. Вирус Зика передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой. Лихорадка Зика особенно опасна для беременных женщин, поскольку может вызвать микроцефалию и другие патологии плода. Зимой прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вирус Зика глобальной угрозой из-за распространения заболевания в ряде стран.

По материалам: telesurtv.net
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