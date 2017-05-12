Нефть Brent опять опустилась ниже отметки $51 Стоит на бирже $50,7 за баррель

Нефть эталонной марки Brent опять опустилась ниже отметки $51 за баррель на торгах Межконтинентальной биржи ICE. В пятницу по фиксингу на 11:53 по московскому времени баррель Brent потерял 0,2% и опустился до отметки $50,7.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что апрельский отчет ОПЕК перенастроил нефтетрейдеров на позитивный лад. Отчет опубликовали вчера. По данным отчета, участники соглашения о сокращении добычи нефти перевыполнили план. Биржевики восприняли это как знак того, что соглашение продлят. При этом динамичного восхождения цен на нефть не стоит ожидать, отмечает Соснова.