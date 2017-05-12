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12.05.17 / 19:06 Новости / Общество / Россия и мир

Атаковавшие британские больницы хакеры требуют выкуп

Госпитали принимаю только экстренных пациентов

пять фунтов direct-press.ru _В Великобритании серверы больниц по всей стране атакованы хакерами. Факт хакерской атаки подтвердила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в пятницу.

Нарушения в сети возникли одновременно и затронули все больницы по стране. Всего 16 медучреждений из Лондона, Ноттингема, Камбрии, Хартфордшира, Дербишира, Блэкпула и Блэкберна пожаловались на кибератаки.

Некоторые больницы не могут принимать пациентов. The Telegraph сообщает о том, что хакеры требуют выкуп.

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