Атаковавшие британские больницы хакеры требуют выкуп Госпитали принимаю только экстренных пациентов

В Великобритании серверы больниц по всей стране атакованы хакерами. Факт хакерской атаки подтвердила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в пятницу.

Нарушения в сети возникли одновременно и затронули все больницы по стране. Всего 16 медучреждений из Лондона, Ноттингема, Камбрии, Хартфордшира, Дербишира, Блэкпула и Блэкберна пожаловались на кибератаки.

Некоторые больницы не могут принимать пациентов. The Telegraph сообщает о том, что хакеры требуют выкуп.