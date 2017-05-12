«Дыра» в капитале «Татагромпромбанка» составила 727,2 млн рублей На момент отзыва лицензии составляла 351 млн рублей

Дыра в капитале «Татагропромбанка» составила 727,2 млн рублей, выяснила временная администрация банка. Об этом в ЦБ сообщили в пятницу.

Активы банка снизились на 28% до 954 млн рублей. До этого активы банка составляли 1,3 млрд рублей. Обязательства кредитной организации составляют 1,7 млрд рублей.

Отметим, на день отзыва лицензии «дыра» составляла 351 млн рублей. ЦБ забрал у банка лицензию 5 апреля. За выплатами могут прийти более 3 тыс. вкладчиков. Банком-агентом «Татагропромбанка» стал «Ак Барс».