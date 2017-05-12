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12.05.17 / 15:27 Новости / Общество / Россия и мир

Суд приговорил экс-президента «Внешпромбанка» Маркус к девяти годам колонии

Ее бывшая заместительница проведет в колонии четыре года

Внешпромбанк agenda-u.orgБывшую главу «Внешпромбанка» Ларису Маркус приговорили к девяти годам лишения свободы. Судебное заседание состоялось в среду.

Согласно приговору, Маркус будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ее экс-заместительницу Екатерину Глушакову приговорили к четырем годам лишения свободы.

Суд посчитал, что только изоляция подсудимых от общества может способствовать их исправлению и достижению социальной справедливости. Обвинение просило приговорить экс-президента банка к 10 годам колонии, ее заместительницу — к пяти. Также прокуратура просила назначить Маркус и Глушаковой штрафы в размере 400 тыс. рублей для каждой.

Ущерб превышает 113 млрд 536 млн рублей. Это на полмиллиарда меньше, чем было заявлено ранее.

Напомним, по версии следствия Маркус и ее родной брат Георгий Беджамов в 2009 году создали организованную группу. В целях систематического хищения денежных средств «Внешпромбанка» они привлекли в нее Глушакову и других неустановленных лиц. С 2009 года по 2015 год они, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, похитили более 114 млрд 166 млн рублей. Банк лишили лицензии 21 января 2016 года.

 

По материалам: interfax.ru
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