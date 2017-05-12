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12.05.17 / 13:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Объем инвестиций в ОЭЗ Петербурга в I квартале превысил 1,5 млрд рублей

За все время было инвестировано свыше 25 млрд рублей

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Фото top.rbc.ru мЗа I квартал 2017 года в Особую экономическую зону Петербурга было инвестировано свыше 1,5 млрд рублей. Об этом в ОЭЗ сообщили в пятницу.

Фото top.rbc.ru

За I квартал 2017 года в Особую экономическую зону Петербурга было инвестировано свыше 1,5 млрд рублей. Об этом в ОЭЗ сообщили в пятницу.

За этот период было создано 205 рабочих мест. Выручка компаний-резидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла удвоилась и по итогу I квартала составила 2,321 млрд рублей.

С начала текущего года резиденты заплатили в бюджеты всех уровней налоги на сумму 768 млн рублей. На их объектах в настоящее время работают 2,5 тыс. человек.

За все время существования ОЭЗ в нее было инвестировано 25 млрд 529 млн рублей. Объем выручки компаний-резидентов за все время работы на ее территории составил 27 млрд 940 млн рублей. Объем налогов, уплаченных резидентами за это время, достиг 7 млрд 536 млн рублей.

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