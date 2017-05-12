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12.05.17 / 13:59 Новости / Россия и мир

Исследование: марихуана улучшает когнитивные способности старых мышей

И ухудшает у молодых особей

Исследование: марихуанаУченые Боннского университета в Германии выяснили, что тетрагидроканнабинол (ТГК) положительно воздействует на мозг пожилых мышей. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

Исследователи попытались выяснить, какой эффект может возыметь действующее вещества каннабиса на мозг и умственные способности молодых и старых мышей. Выяснилось, что ТГК – компонент марихуаны, воздействующий на психику – может полностью изменить процесс старения мозга.

В результате эксперимента оказалось, что мыши в зрелом и пожилом возрасте, которые подверглись воздействию марихуаной, лучше проявили на себя на когнитивных тестах. Пожилые мыши лучше справились с заданием на узнавание сородичей, ориентирование на местности и другие. Более того, их познавательные способности оказались сравнимы со способностями двухмесячных молодых мышей. Глава исследовательской группы Андреас Циммер отметил, что в планах ученых исследование возможностей ТГК «повернуть вспять» старение мозга человека.

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