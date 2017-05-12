В России отзовут 1,8 тыс. Jeep Cherokee и Renegade Из-за проблем с коробкой передач

В РФ отзовут 1826 автомобилей Jeep Cherokee и Renegade. Об этом в пятницу рассказали в Росстандарте.

Отозваны будут автомобили, проданные в период с мая 2014 года по февраль 2016 года. Причиной отзыва стали проблемы с автоматической коробкой передач.

В результате ремонта в авто будет перепрограммирован электронный блок управления трансмиссией. Ремонт будет проведен бесплатно.

В конце февраля стало известно об отзыве 6,5 тыс. Grand Cherokee. Автомобили, реализованные с 2010 по 2014 год, имеют проблемы с подсветкой зеркала в солнцезащитном козырьке.