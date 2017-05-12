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12.05.17 / 11:49 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: Россияне год от года испытывают все больше симпатии к Кадырову

В 2017 году испытывающих уважение стало больше на 11%

КадыровРоссияне год от года испытывают все больше симпатии к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу итоги опроса ВЦИОМ.

Если в прошлом году испытывающих уважение к Кадырову был 31% опрошенных, то в 2017 году – 42%. Количество доверяющих Кадырову также выросло с 15% до 24%. Симпатизируют Кадырову в 2017 году 23% вместо 16% годом ранее.

Более половины россиян считают, что Работа Кадырова помогает России в целом. С этим не согласны только 4% россиян. Остальные видят в работе глав Чечни и положительные, и отрицательные стороны.

Отметим, по данным «Медиалогии», СМИ упоминали имя Кадырова в прошлом году 121 тыс. раз. В 2016 году он в третий раз стал главой Чеченской республики.
Кадырову 40 лет. Он управляет Чечней в течение последних 10 лет.

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