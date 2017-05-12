Строительство Крымского моста уже профинансировали на 126 млрд рублей Ожидается, что он соединит полуостров и Кубань к осени

С момента подписания контракта в 2015 году строительство Крымского моста уже профинансировали почти на 126 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил информационный центр «Крымский мост».

Ожидается, что мост через Керченский пролив соединит его берега уже к осени этого года, когда на фарватере установят арочные пролеты. При этом автомобильное движение на мосту должны открыть к концу 2018 года, а железнодорожное – к 2019 году.

Отметим, общая стоимость проекта оценивается в порядка 227,9 млрд рублей. Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Таким образом, он станет самым протяженным в России – его длина составит около 19 км. В настоящее время на мосту возвели 306 из 595 опор, предусмотренных проектом.