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12.05.17 / 13:20 Новости / Россия и мир / Финансы

Официальный доллар подорожал почти на 5 копеек

Доллар 57,1640 рубля, евро 62,0915 рубля

Курс

Коллаж АБН

Официальный доллар на выходные подорожал на 4,8 копейки. Курсы валют на ближайшие два дня составят: 57,1640 для доллара, 62,0915 для евро.

Евро при этом подешевел. Его официальный курс потерял почти 7 копеек.

На Московской бирже рубль опять начал слабеть. Доллар набирает почти 20 копеек. Евро – более 25 копеек. Биржевой курс доллара держится на отметке 57,24 рубля по фиксингу на 13:02 по московскому времен. Биржевой евро – 62,2 рубля.

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