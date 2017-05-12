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12.05.17 / 09:18 Новости / Россия и мир

Лавров допустил участие США в наблюдении за зонами деэскалации в Сирии

По согласованию со всеми заинтересованными сторонами

Сергей Лавров (5)Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил участие США в качестве наблюдателя за зонами «безопасности» в Сирии. Об этом он заявил накануне.

Однако глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот вопрос должен решаться по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Он подчеркнул, что, прежде всего, с правительством Сирии.

Российский министр добавил, что Москва оценит любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии. Напомним, ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о формировании четырех «зон безопасности» в Сирии. Согласно нему, в этих зонах исключаются любые боевые действия между войсками правительства и оппозиции, поддержавшей перемирие. Меморандум вступил в силу в ночь на 6 мая.

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