Лавров допустил участие США в наблюдении за зонами деэскалации в Сирии По согласованию со всеми заинтересованными сторонами

Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил участие США в качестве наблюдателя за зонами «безопасности» в Сирии. Об этом он заявил накануне.

Однако глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот вопрос должен решаться по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Он подчеркнул, что, прежде всего, с правительством Сирии.

Российский министр добавил, что Москва оценит любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии. Напомним, ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о формировании четырех «зон безопасности» в Сирии. Согласно нему, в этих зонах исключаются любые боевые действия между войсками правительства и оппозиции, поддержавшей перемирие. Меморандум вступил в силу в ночь на 6 мая.