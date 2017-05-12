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12.05.17 / 04:02 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров: Трамп готов нормализовать отношения с Россией

Москва сможет подстроиться под новую администрацию

Сергей Лавров (4)Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов нормализовать отношения с Россией. Об этом он заявил во время визита на Аляску в пятницу.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва в ответ готова действовать в той мере и с такой скоростью, как это будет комфортно для новой администрации, которая только формирует свою команду. Он добавил, что Президентская комиссия была «полезным инструментом», однако, вопрос о формах развития отношений с Россией остается на усмотрение Белого дома.

Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа состоялась 10 мая в Вашингтоне. Сообщалось, что стороны обсуждали международную повестку дня, а также отношения между странами. По сообщению Bloomberg, Дональд Трамп охарактеризовал прошедшую встречу как «очень хорошую». Ранее российский министр также лично побеседовал с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По материалам: interfax.ru
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