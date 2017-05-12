На синей ветке метро в Петербурге увеличили интервалы движения поездов. Об этом в пятницу рассказали в «Петербургском метрополитене».
Такую меру на станции ввели из-за неисправного поезда. Пользователи в соцсетях сообщают, что «колом все стоит», «не ездит ничего в сторону «Купчино» с «Невского»». На станции «Петроградская» поезд высадил пассажиров из вагона, теперь на станции – «толпа».
Напомним, в марте на синей ветке метро был неисправен сигнальный кабель. Из-за этого поезда тоже шли с увеличенным интервалом. Тогда работы проводили в течение семи часов. Они повлияли также на скорость движения поездов.
Обновление: Движение восстановили в 17:15.
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