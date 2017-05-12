СР в ЗакСе Петербурга вновь попробует снизить муниципальный фильтр Хотят сломать "фактическую антиконституционную меру"

«Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Петербурга предложила снизить муниципальный фильтр на губернаторских выборах с 10% до 5%. Соответствующие поправки эсеры подготовили к закону о выборах градоначальника, сообщила в пятницу лидер партийного отделения Марина Шишкина.

Она напомнила, что регионы сами могут устанавливать процент муниципальных депутатов, подписями которых должен заручиться кандидат. Тем не менее, в Петербурге принят самый высокий из возможного уровней фильтра.

«Через «сито» единороссов не проскочит ни одних не согласованный с ними кандидат. Мы предлагаем парламентской оппозиции объединиться в борьбе против данной фактической антиконституционной меры», — сказала Шишкина.

Напомним, ранее оппозиция в Заксе уже пыталась снизить муниципальный фильтр. Ооднако «Единая Россия» соответствующие поправки не поддержала.

На выборах губернатора в 2014 году через муниципальный фильтр не прошла тогдашний лидер СР Оксана Дмитриева. При этом 10% подписей смогли собрать малоизвестные кандидаты Андрей Петров и Тахир Бикбаев — за них отдали автографы «единороссы». Оппозиция посчитала выборы неконкурентными и призвала портить бюллетени.