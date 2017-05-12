Навальный рассказал о письме в Кремль для получения загранпаспорта А также в ЕСПЧ

Политик Алексей Навальный обратился к главе Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову и к руководителю администрации президента России Антону Вайно для того, чтобы ему выдали заграничный паспорт. Об этом он сообщил накануне во время эфира «Навальный Live».

Кроме того, адвокат политика написал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он предписал России выдать документ в течение трех дней. Одновременно Алексей Навальный обратился в МФЦ и на следующий день получил там загранпаспорт.

По словам политика, в письмах к Михаилу Федотову и Антону Вайно он ссылался на необходимость получить загранпаспорт, поскольку ему нужно было пройти за рубежом медицинское обследование. Накануне Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на правом глазу. Ранее московские врачи диагностировали ему химических ожог глаза. Это случилось после того, как в конце апреля на Алексея Навального напал неизвестный и облил зеленкой, в которую, по словам политика, было «еще что-то подмешано».