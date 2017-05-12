МО «Невская застава» проведет пять праздничных мероприятий за 1,6 млн рублей Их будут организовывать субъекты малого бизнеса

Муниципальный округ Петербурга «Невская застава» объявил аукцион на проведение пяти праздничных мероприятий в 2017 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,6 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Участвовать в конкурсе смогут только субъекты малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Им необходимо провести турнир «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир по самбо, а также День знаний, День матери и День защиты детей, который пройдет 8 июня в женской консультации №31.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 мая. Аукцион пройдет в электронной форме 29 мая.

Отметим, МО «Невская застава» входит в состав Невского района. В этом муниципальном образовании проживают около 32 тыс. человек. Глава МО – Павел Карпов. Невский район ранее возглавлял Константин Серов, которого в начале мая назначили вице-губернатором Петербурга.