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12.05.17 / 14:45 Новости / Петербург и Ленобласть

МО «Невская застава» проведет пять праздничных мероприятий за 1,6 млн рублей

Их будут организовывать субъекты малого бизнеса

праздник шар шарикМуниципальный округ Петербурга «Невская застава» объявил аукцион на проведение пяти праздничных мероприятий в 2017 году. Начальная (максимальная) цена контракта – 1,6 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Участвовать в конкурсе смогут только субъекты малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Им необходимо провести турнир «Мама, папа, я – спортивная семья», турнир по самбо, а также День знаний, День матери и День защиты детей, который пройдет 8 июня в женской консультации №31.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 мая. Аукцион пройдет в электронной форме 29 мая.

Отметим, МО «Невская застава» входит в состав Невского района. В этом муниципальном образовании проживают около 32 тыс. человек. Глава МО – Павел Карпов. Невский район ранее возглавлял Константин Серов, которого в начале мая назначили вице-губернатором Петербурга.

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