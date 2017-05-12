«Роснефть» разместит облигации на 15 млрд рублей Срок - 8 лет

ПАО «Роснефть» разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Номинал ценных бумаг 1 тыс рублей. Срок обращения — 8 лет. Размещение пройдет по открытой подписке, сбор заявок проходил в пятницу с 11 до 12 часов.

Отметим, выпуск облигаций — часть инвестиционной программы «Роснефти», В конце прошлого года руководство компании утвердило программу облигационных заимствований на 1,07 трлн рублей.

Добавим, в начале мая «Газпромбанк» разместил облигаций «Роснефти» на 40 млрд рублей. При этом из-за высокого спроса инвесторов первоначальная сумма выпуска выросла на 10 млрд рублей.