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12.05.17 / 14:32 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» разместит облигации на 15 млрд рублей

Срок - 8 лет

"Роснефть" разместит облигации на 15 млрд рублей

Фото АБН

ПАО «Роснефть» разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Номинал ценных бумаг 1 тыс рублей. Срок обращения — 8 лет. Размещение пройдет по открытой подписке, сбор заявок проходил в пятницу с 11 до 12 часов.

Отметим, выпуск облигаций — часть инвестиционной программы «Роснефти», В конце прошлого года руководство компании утвердило программу облигационных заимствований на 1,07 трлн рублей.

Добавим, в начале мая «Газпромбанк» разместил облигаций «Роснефти» на 40 млрд рублей. При этом из-за высокого спроса инвесторов первоначальная сумма выпуска выросла на 10 млрд рублей.

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