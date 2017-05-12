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12.05.17 / 14:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин пообещал уровень годовой инфляции на уровне 4% в мае

Это целевой уровень инфляции

Орешкин инфляция

Коллаж АБН

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что годовая инфляция достигнет уровня 4% уже в мае 2017 года. Об этом он рассказал в пятницу.

В интервью телеканалу «Россия 24» Орешкин напомнил, что в базовом сценарии Минэкономразвития к концу года инфляция составит 3,8%. Этого уровня индекс потребительских цен достигнет даже при ослаблении курса рубля.

Ранее Орешкин рассказал о том, что рост импорта в летние месяцы может привести к существенному ослаблению рубля. Курс доллара может составить в ближайшие месяцы 63-64 рубля. С начала года уровень импорта в РФ сохраняется у отметок 20-25%.

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