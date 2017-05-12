Источник: Оскар Левицки может усилить линию полузащиты «Краснодара» Надеются на связку с Виктором Классоном

Полузащитник шведского «Мальме» Оскар Левицки может усилить линию полузащиты «Краснодара». Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству российской команды, в пятницу.

По его информации, трансфер может состояться либо в летнее межсезонье, либо в перерыве следующего чемпионата России по футболу. В «Краснодаре», утверждает собеседник АБН, надеются на связку с другим шведским игроком Виктором Классоном, перешедшим в стан «быков» этой зимой. Сумма перехода Левицки может составить порядка 3 млн евро, отметил источник.

Отметим, полузащитник с 2010 по 2011 год выступал за мюнхенскую «Баварию». Левицки также является обладателем золотых медалей чемпионата Швеции по футболу. В составе молодежной сборной игрок выигрывал чемпионат Европы в 2015 году. А вместе с основной национальной сборной футболист принял участие в Евро-2016.