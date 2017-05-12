Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом индексов Однако вскоре после этого они ушли в красную зону

Торги пятницы на Московской бирже открылись небольшим ростом основных российских индексов. Индекс ММВБ составил 2003,92 пункта, индекс РТС 1106,42 пункта.

Вскоре после открытия ММВБ и РТС ушли в красную зону. По фиксингу на 10:16 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,16% и составляет 1999,39 пункта, индекс РТС теряет 0,40% и составляет 1101,41 пункта.

Как напоминает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, накануне торги на Московской бирже открылись резким снижением рублевых пар. До закрытия европейских торгов рубль укреплялся. Участники рынка реагировали на новости избирательно: так, они заметили заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуулиной о постепенном снижении ключевой ставки. Одновременно с этим драйвером рубля выступила нефть.