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12.05.17 / 10:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский парламент рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию на ближайшем заседании

17 мая

Фото АБН

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга рассмотрит вопрос о проведении референдума на ближайшем заседании. Данный вопрос в повестку дня будущего заседания включил комитет по законодательству в пятницу.

Заседание пройдет 17 мая. Депутаты рассмотрят данный вопрос как не соответствующий федеральному законодательству.

Отметим, ранее комитет по законодательству уже отказывался включать вопрос по Исаакию в повестку дня. Большинство членов комитета заявляли, что референдум будет противоречить федеральному законодательству, которое предписывает произвести церковную реституцию — вернуть собор церкви.

Напомним, о передаче Исаакиевского Собора Русской православной церкви в начале года заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Против такой передачи выступили многие петербуржцы, ситуация получила широкое освещение в СМИ.

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