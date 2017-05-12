Петербургский парламент рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию на ближайшем заседании

Законодательное Собрание Петербурга рассмотрит вопрос о проведении референдума на ближайшем заседании. Данный вопрос в повестку дня будущего заседания включил комитет по законодательству в пятницу.
Заседание пройдет 17 мая. Депутаты рассмотрят данный вопрос как не соответствующий федеральному законодательству.
Отметим, ранее комитет по законодательству уже отказывался включать вопрос по Исаакию в повестку дня. Большинство членов комитета заявляли, что референдум будет противоречить федеральному законодательству, которое предписывает произвести церковную реституцию — вернуть собор церкви.
Напомним, о передаче Исаакиевского Собора Русской православной церкви в начале года заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Против такой передачи выступили многие петербуржцы, ситуация получила широкое освещение в СМИ.
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