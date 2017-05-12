Пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос на 26% в апреле За месяц авиакомпания выполнила 3963 рейса

Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в апреле вырос на 26%. Об этом в авиакомпании сообщили в пятницу.

За апрель услугами компании воспользовались 537 049 пассажиров, что на 26% превышает показатель апреля прошлого года. За месяц «Уральские авиалинии» выполнили 3963 рейса. Из них 2298 рейсов внутри страны, 901 – в страны СНГ и 764 рейса в страны дальнего зарубежья.

В целом за первые четыре месяца 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 1 871 401 человека. Это на 28% превышает показатель 2016 года за аналогичный период.

Напомним, в 2016 году пассажиропоток «Уральских авиалиний» составил 6,4 миллионов пассажиров. Компания осуществляла полеты по более чем 200 направлениям.