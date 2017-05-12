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12.05.17 / 16:40 Новости / Петербург и Ленобласть

Павловский парк отказал местным жителям в льготных билетах

И в бесплатном билете для родителей с колясками

Павловск дворецГМЗ «Павловск» отказал местным жителям в их просьбе ввести льготные билеты. Об этом в пятницу АБН рассказал координатор общественного движения «Красивый Павловск» Вячеслав Васильев.

Стоимость сезонных абонементов на посещение Павловского парка в этом году выросла в два раза – для одного посетителя она составляет 2 тыс. рублей, семейный абонемент стоит 2,5 тыс. рублей. «Красивый Павловск» попросил снизить стоимость абонементов для местных жителей, однако администрация музея-заповедника отказалась.

«Музей-заповедник «Павловск» — государственное учреждение. Работаем по плану, который нам установил вышестоящий орган. И мы обязаны план доходов выполнять», — говорится в официальном ответе администрации ГМЗ.

Руководство парка отмечает, что стоимость одного посещения парка составляет 300 рублей. В настоящее время входной билет для посетителей стоит 100 рублей, еще 200 рублей музей покрываются за счет привлечения туристов и массовых мероприятий. Введение абонемента ГМЗ называет «целиком и полностью доброй волей музея и откликом на просьбу граждан».

Помимо стоимости абонементов активисты пожаловались на сокращение часов бесплатного посещения парка (в новом сезоне он открыт с шести до девяти утра и с семи часов вечера до полуночи). «А ведь их могло и не быть вовсе», — отмечается в письме.

В настоящее время в ГМЗ «Павловск» каждый четверг действует бесплатный вход для пенсионеров и ветеранов труда, каждый третий четверг — для учащейся молодежи и студентов, а также постоянный бесплатный вход для детей до семи лет. Местные жители предложили также ввести бесплатный билет в парк для родителей с колясками по аналогии с ГМЗ «Царское село», но руководство парка не согласилось.

Напомним, ГМЗ «Павловск» существует с конца XVIII века. Он является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.

Добавим, акция на бесплатный билет в Екатерининский парк, относящийся к ГМЗ «Царское село», распространяется на одного взрослого, который пришел в парк с ребенком в коляске. Также вход свободный для детей до шестнадцати лет. Обычная стоимость входного билета составляет 120 рублей.

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