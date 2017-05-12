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12.05.17 / 14:26 Новости / Общество / Россия и мир

Больше половины россиян готовы переехать ради высокой зарплаты

Только 8,8% могут пойти на это ради карьерного роста

багаж чемодан сумка вещиБольше половины россиян готовы к переезду в другой город при условии, что там их будет ожидать высокая зарплата. Об этом сообщает в пятницу «Роструд» со ссылкой на результаты опроса на портале «Работа в России».

Переехать в другой регион ради высокой заработной платы согласились бы 55% россиян, ради трудоустройства по специальности — 10%. Еще 8,8% переехали бы ради карьерного роста.

При этом 62% респондентов хотели бы после переезда получать от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 16% рассчитывают на заработную плату от 100 до 150 тыс. рублей.  В настоящее время зарплата большинства опрошенных (89%) составляет менее 50 тысяч рублей.

Замруководителя Роструда Денис Васильев напомнил, что государство в рамках поддержки работодателей выделяет им субсидии в размере 225 тыс. рублей. Эта сумма может быть потрачена, в частности, на компенсацию потраченных при переезде средств. Также ее могут выплатить сотрудникам в качестве помощи в обустройстве на новом месте.

 

 

 

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