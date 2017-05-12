Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей» Теперь Украина сможет без виз посещать не только Европу, но и Азию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна окончательно отделилась от Российской империи и «вернулась домой, в Европу», когда получила безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС). Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу 1+1.

Глава государства добавил, что украинцы смогут посещать без виз не только страны Евросоюза, но и 35 государств Латинской Америки и Азии, с которыми ЕС заключил соглашение о безвизовом режиме. Он добавил, что это же касается Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Кроме того, Петр Порошенко отметил, что теперь между ЕС и Украиной будут действовать не только свобода движения людей, но и товаров и капиталов. Ранее Совет ЕС одобрил отмену виз для граждан Украины. Свободно пересекать европейскую границу смогут владельцы биометрических паспортов сроком до 90 дней за полгода, при этом для работы в странах ЕС необходимо будет оформлять визу. Ожидается, что документ подпишут 17 мая, в этом случае, он вступит в силу с 11 июня.