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12.05.17 / 03:38 Новости / Россия и мир

Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей»

Теперь Украина сможет без виз посещать не только Европу, но и Азию

Петр Порошенко

Фото zn.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна окончательно отделилась от Российской империи и «вернулась домой, в Европу», когда получила безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС). Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу 1+1.

Глава государства добавил, что украинцы смогут посещать без виз не только страны Евросоюза, но и 35 государств Латинской Америки и Азии, с которыми ЕС заключил соглашение о безвизовом режиме. Он добавил, что это же касается Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Кроме того, Петр Порошенко отметил, что теперь между ЕС и Украиной будут действовать не только свобода движения людей, но и товаров и капиталов. Ранее Совет ЕС одобрил отмену виз для граждан Украины. Свободно пересекать европейскую границу смогут владельцы биометрических паспортов сроком до 90 дней за полгода, при этом для работы в странах ЕС необходимо будет оформлять визу. Ожидается, что документ подпишут 17 мая, в этом случае, он вступит в силу с 11 июня.

По материалам: interfax.ru
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