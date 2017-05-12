Правительство изменило порядок определения аренды земли

Правительство приняло постановление о внесении изменений в порядок определения арендной платы за федеральные земельные участки. Соответствующий документ был опубликован в пятницу.
Так, размер ежегодной аренды за некоторые государственные и муниципальные участки земли не будет превышать земельный налог в отношении земли. В частности, это коснется сельскохозяйственных земель, а также территорий с незавершенным строительством.
При этом ежегодный размер арендной платы за подобные участки будет рассчитываться на основе рыночной стоимости права аренды. Однако она останется неизменной в течение пяти лет. Предполагается, что данные меры обеспечат дополнительные гарантии экономической целесообразности определения аренды за государственную и муниципальную землю.
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