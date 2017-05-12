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12.05.17 / 08:02 Новости / Россия и мир

Правительство изменило порядок определения аренды земли

В частности, ежегодная аренда на некоторые земли не будет превышать земельный налог

арендной платы

Фото АБН

Правительство приняло постановление о внесении изменений в порядок определения арендной платы за федеральные земельные участки. Соответствующий документ был опубликован в пятницу.

Так, размер ежегодной аренды за некоторые государственные и муниципальные участки земли не будет превышать земельный налог в отношении земли. В частности, это коснется сельскохозяйственных земель, а также территорий с незавершенным строительством.

При этом ежегодный размер арендной платы за подобные участки будет рассчитываться на основе рыночной стоимости права аренды. Однако она останется неизменной в течение пяти лет. Предполагается, что данные меры обеспечат  дополнительные гарантии экономической целесообразности определения аренды за государственную и муниципальную землю.

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