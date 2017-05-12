Прибыль «Русала» составила $187 млн в первом квартале 2017 года А показатель EBITDA – $475 млн

Прибыль компании «Русал» выросла на 48,4% год к году и составила $187 млн в первом квартале 2017 года. Такие данные следуют из отчета компании, опубликованном в пятницу.

При этом показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 52,2% в годовом выражении до $475 млн. Скорректированная чистая прибыль составила $263 млн, что на 874,1% больше показателя первого квартала прошлого года.

Добавим, ОК «Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема. В прошлом году компания увеличила производство алюминия до 3,685 млн тонн. В штате «Русала» трудятся порядка 61 тыс. сотрудников в 20 странах мира. Компания продает свою продукцию преимущественно в Европу, Северную Америку, Юго-Восточную Азию.