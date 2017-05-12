Все новости

12.05.17 / 06:33 Новости / Россия и мир / Экономика

Прибыль «Русала» составила $187 млн в первом квартале 2017 года

А показатель EBITDA – $475 млн

Фото с сайта stock-talk.ru

Фото с сайта stock-talk.ru

Прибыль компании «Русал» выросла на 48,4% год к году и составила $187 млн в первом квартале 2017 года. Такие данные следуют из отчета компании, опубликованном в пятницу.

При этом показатель EBITDA за отчетный период увеличился на 52,2% в годовом выражении до $475 млн. Скорректированная чистая прибыль составила $263 млн, что на 874,1% больше показателя первого квартала прошлого года.

Добавим, ОК «Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема. В прошлом году компания увеличила производство алюминия до 3,685 млн тонн. В штате «Русала» трудятся порядка 61 тыс. сотрудников в 20 странах мира. Компания продает свою продукцию преимущественно в Европу, Северную Америку, Юго-Восточную Азию.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.