В Минпромторге пообещали ввести продовольственные карточки в 2018 году Полностью программа заработает в 2019 году

В министерстве промышленности и торговли пообещали ввести продовольственные карточки для малоимущих не ранее середины 2018 года. Об этом глава министерства Денис Мантуров рассказал в пятницу.

Полностью программа продовольственных карточек начнет работать в 2019 году. Программу помощи малоимущим в общих чертах уже согласовал Минфин.

Напомним, с инициативой ввести продовольственные карточки в Минпромторге выступили несколько лет назад. Эту программу ведомство решило доработать, о чем Мантуров рассказал в феврале 2017 года. При этом вице-премьер правительства Аркадий Дворкович заявлял, что у бюджета нет средств на подобные преобразования. На программу могут потратить от 15 до 300 млрд рублей, оценивали затраты в Минпромторге.