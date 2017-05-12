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12.05.17 / 14:15 Новости / Россия и мир / Экономика

В Минпромторге пообещали ввести продовольственные карточки в 2018 году

Полностью программа заработает в 2019 году

Продовольственные карточки

Коллаж АБН

В министерстве промышленности и торговли пообещали ввести продовольственные карточки для малоимущих не ранее середины 2018 года. Об этом глава министерства Денис Мантуров рассказал в пятницу.

Полностью программа продовольственных карточек начнет работать в 2019 году. Программу помощи малоимущим в общих чертах уже согласовал Минфин.

Напомним, с инициативой ввести продовольственные карточки в Минпромторге выступили несколько лет назад. Эту программу ведомство решило доработать, о чем Мантуров рассказал в феврале 2017 года. При этом вице-премьер правительства Аркадий Дворкович заявлял, что у бюджета нет средств на подобные преобразования. На программу могут потратить от 15 до 300 млрд рублей, оценивали затраты в Минпромторге.

По материалам: 1prime.ru
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