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12.05.17 / 22:07 Новости / Политика / Россия и мир

Пушков ответил на слова Порошенко о «разводе» Украины и России

Украинский лидер им «увлекся»

Алексей ПушковЧлен Совета Федерации России Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Петра Порошенко об «окончательном разводе Украины и Российской империи». Комментарий он оставил в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

По мнению российского сенатора, украинский лидер «увлекся разводом с Россией», поэтому забыл, что Украина не имеет какого-либо исторического места в составе Европы. Он добавил, что до 1991 года такой страны вообще не существовало.

Ранее Совет Евросоюза одобрил введение безвиза для граждан Украины. При этом въезд на территорию стран-членов ЕС возможен на срок до 90 дней в течение полугода. Глава государства, комментируя это решение, заявил, что страна вышла из состава Российской империи и «вернулась домой, в Европу». Добавим, Украина приобрела статус независимого государства в 1991 году.

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