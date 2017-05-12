Пушков ответил на слова Порошенко о «разводе» Украины и России Украинский лидер им «увлекся»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Петра Порошенко об «окончательном разводе Украины и Российской империи». Комментарий он оставил в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

По мнению российского сенатора, украинский лидер «увлекся разводом с Россией», поэтому забыл, что Украина не имеет какого-либо исторического места в составе Европы. Он добавил, что до 1991 года такой страны вообще не существовало.

Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «историч. места в составе европ.стран», т.к.такой страны до 1991 не было. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2017 г.

Ранее Совет Евросоюза одобрил введение безвиза для граждан Украины. При этом въезд на территорию стран-членов ЕС возможен на срок до 90 дней в течение полугода. Глава государства, комментируя это решение, заявил, что страна вышла из состава Российской империи и «вернулась домой, в Европу». Добавим, Украина приобрела статус независимого государства в 1991 году.