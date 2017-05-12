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12.05.17 / 16:44 Новости / Политика / Россия и мир

Путин и новый президент Южной Кореи поговорили по телефону

Политики договорились контактировать в дальнейшем

путинПрезидент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поговорили по телефону. Разговор состоялся в пятницу.

Как сообщает сайт Кремля, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и актуальные вопросы международной повестки. Они договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

Путин обсудил с Мун Чжэ Ином ситуацию на Корейском полуострове. Политики подчеркнули важность политико-дипломатического урегулирования кризиса. Также Путин еще раз поздравил коллегу с избранием на президентским пост и пожелал ему успехов в работе.

Напомним, 10 мая российский президент направил Ман Чжэ Ину поздравительную телеграмму. Он пожелал новоизбранному главе республики здоровья и благополучия. Также Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами.

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