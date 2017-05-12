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12.05.17 / 04:35 Новости / Россия и мир

Российские авиакомпании обслужили 7,3 млн пассажиров за апрель

А грузооборот увеличился до 92,9 тыс. тонн

самолетРоссийские авиакомпании обслужили порядка 7,39 млн пассажиров за апрель 2017 года, что на 24,1% больше в годовом выражении. Об этом накануне сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России (Росавиации).

Перевозка грузов и почты увеличилась на 17,4% год к году и составила около 92,98 тыс. тонн. При этом всего за первый квартал текущего года авиакомпании России перевезли порядка 27 млн пассажиров, увеличив этот показатель на 20,6% в годовом выражении; а грузооборот составил 344,2 тыс. тонн, рост – 22,6%.

Отметим, лидерами по увеличению количества перевозок стали авиакомпания «Россия», у которой +54,7% за апрель этого года (744 тыс. человек) и «Уральские авиалинии» с +25,9% (535,6 тыс. человек) за этот же период. Однако больше всего пассажиров в апреле обслужил «Аэрофлот» — 2,62 млн человек (рост — 15,3%). Авиаперевозчик S7 обслужил около 701 тыс. пассажиров, что на 5,4% больше год к году, авиакомпания «ЮТэйр» — порядка 547,5 тыс. человек и 21% роста.

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