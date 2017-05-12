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12.05.17 / 14:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

S7 Airlines открыли первую международную линию из «Пулково»

На Берлин

самолет небо полет авиасообщениеКомпания S7 Airlines открыла первое международное направление из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом сообщил в пятницу оператор терминала — ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Речь идет о прямых рейсах в Берлин, которые будут выполнять суда Airbus A319. Вылеты запланированы трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Отметим, в этом году S7 Airlines из Петербурга обслуживают семь направлений. Кроме Берлина это Москва, Калуга, Новосибирск, Брянск, Ярославль и Калининград.

ПАО «Авиакомпания «Сибирь»» (бренд S7 Airlines) ведет современную историю с 1992 года. Ребрендинг произошел в 2006 году. В настоящее время S7 Airlines, входит в группу компаний S7. Услугами компаний S7 в 2016 году воспользовались более 13,1 млн человек.

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