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12.05.17 / 05:31 Новости / Россия и мир

СМИ: Саудовская Аравия вложит $40 млрд в экономику США

Вероятно, об этом объявят на следующей неделе

Саудовская аравия СШАСаудовская Аравия может инвестировать порядка $40 млрд в инфраструктурные проекты в США. Об этом накануне передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вероятно, об этом объявят на следующей неделе во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. По словам одного из собеседников агентства, этим вопросом занимается советник американского лидера Джаред Кушер.

Средства должны быть направлены от Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии. Добавим, в марте этого года Дональд Трамп попросил у конгресса США порядка $1 трлн на реализацию программ по обновлению инфраструктуры страны. Тогда он отмечал, что инфраструктурные проекты помогут трудоустроить «миллионы» американцев. Визит в Саудовскую Аравию станет первой зарубежной поездкой главы государства.

По материалам: bloomberg.com
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