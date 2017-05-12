Все новости

12.05.17 / 13:40 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк выпустил 2,5 млн карт «Мир»

Общее количество выпущенных карт превысило отметку в 5 млн

карты МирСбербанк выпустил 2,5 млн карт платежной системы «Мир». Об этом в пятницу рассказал зампред правления банка Александр Торбахов.

Он также пообещал, что эмиссия карт «Мир» будет расти. Напомним, Сбербанк начал выпускать карты «Мир» в ноябре 2016 года.

Общее количество выпущенных карт «Мир» разными банками превысило 5 млн штук. За месяц российские кредитно-финансовые организации выпустили 1 млн карт. Кроме того, бюджетников в России начали переводить на НСПК «Мир». Также на эти карты будут получать ежемесячные выплаты пенсионеры.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.