Сбербанк выпустил 2,5 млн карт «Мир» Общее количество выпущенных карт превысило отметку в 5 млн

Сбербанк выпустил 2,5 млн карт платежной системы «Мир». Об этом в пятницу рассказал зампред правления банка Александр Торбахов.

Он также пообещал, что эмиссия карт «Мир» будет расти. Напомним, Сбербанк начал выпускать карты «Мир» в ноябре 2016 года.

Общее количество выпущенных карт «Мир» разными банками превысило 5 млн штук. За месяц российские кредитно-финансовые организации выпустили 1 млн карт. Кроме того, бюджетников в России начали переводить на НСПК «Мир». Также на эти карты будут получать ежемесячные выплаты пенсионеры.