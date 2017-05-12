Все новости

12.05.17 / 13:51 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк перестанет выдавать карты с привязкой к отделению

В банке пообещали, что уже можно выпустить карту с доставкой в другие отделения

Сбербанк картыСбербанк перестанет выдавать банковские карты с привязкой к конкретному отделению. Об этом в пятницу в ответе на вопрос журналиста заявил зампред правления банка Александр Торбахов.

Торбахов подчеркнул, что проблему решили. Он пообещал, что карту с доставкой в любое другое отделение можно получить уже в настоящий момент.

Напомним, ранее в Сбербанке также рассказали об итогах эмиссии карт «Мир». Кредитно-финансовая организация выпустила 2,5 млн карт НСПК «Мир». В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о том, что всего в России уже выпустили 5 млн карт «Мир». Таким образом, каждая вторая карта «Мир» в настоящий момент выпущена в Сбербанке.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

108 SQL queries done. Page generation took 0,122 seconds.