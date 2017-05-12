Сбербанк перестанет выдавать карты с привязкой к отделению В банке пообещали, что уже можно выпустить карту с доставкой в другие отделения

Сбербанк перестанет выдавать банковские карты с привязкой к конкретному отделению. Об этом в пятницу в ответе на вопрос журналиста заявил зампред правления банка Александр Торбахов.

Торбахов подчеркнул, что проблему решили. Он пообещал, что карту с доставкой в любое другое отделение можно получить уже в настоящий момент.

Напомним, ранее в Сбербанке также рассказали об итогах эмиссии карт «Мир». Кредитно-финансовая организация выпустила 2,5 млн карт НСПК «Мир». В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о том, что всего в России уже выпустили 5 млн карт «Мир». Таким образом, каждая вторая карта «Мир» в настоящий момент выпущена в Сбербанке.